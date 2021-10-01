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Почти 9 тысяч фальшивых купюр выявили в России за четыре месяца

Экономика, 16:31 28 октября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Уровень фальшивомонетничества в РФ остается стабильно низким, сообщает Банк России. В третьем квартале 2021 года обнаружена 8 тыс. 981 поддельная российская банкнота и монета.

Этот показатель почти не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, среди выявленных подделок — в основном банкноты крупных номиналов. Это 6 тыс. 730 поддельных пятитысячных банкнот, 1 тыс. 070 двухтысячных банкнот, 990 - номиналом 1 тыс. рублей.

Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей, всего три штуки. При этом было выявлено 46 поддельных монет номиналом 10 рублей и 16 поддельных монет номиналом пять рублей.

Также в третьем квартале 2021 года выявлено 833 фальшивые банкноты иностранных валют. Большинство - доллары США, 794 штуки. Преимущественно это банкноты номиналом 100 долларов. Также обнаружено 30 поддельных евро и девять китайских юаней.

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# Банк России , фальшивые купюры

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