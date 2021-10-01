В Тюмени откроется выставка о желании жить и работать в родном городе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "От центра к центру" открывается в мультицентре "Контора пароходства" 28 октября в 19 часов 30 минут. Совместный проект художников из Тюмени и Ростова-на-Дону посвящен стремлению оставаться и работать в месте, в котором родился.

Художники из Ростова-на-Дону представят работы, созданные ранее и привязанные к конкретным городским объектам и поверхностям, тюменцы подготовили работы специально для выставки — в них звучит сравнительная интонация между реалиями двух городов.

Выставка создана в сотрудничестве с центром слияния современных искусств MAKARONKA, на открытии художники и кураторы проведут экскурсию для посетителей. В день открытия экспозиции вход свободный.

С 29 октября выставка работает с 11 часов до 21 часа, начало экскурсии в 17 часов. Цена обычного билета — 250 рублей, для студентов и пенсионеров — 100 рублей. Для группы от пяти человек стоимость билета на человека составит 150 рублей.

Регистрируйся на экскурсии по ссылке.