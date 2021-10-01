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60-тонного мусорного монстра извлекли из коллектора в Тюмени

Общество, 17:16 28 октября 2021

«Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Три самосвала потребовалось для вывоза 60 тонн тряпок, извлеченных при промывке коллектора по ул. Широтной в областном центре. Также из трубы откачали 200 кубометров жира, остатков пищи и другого мусора, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Плановая генеральная уборка проводится с помощью специализированной техники. Через колодец в коллектор под высоким давлением подается вода, а специальная реактивная насадка мощными направленными струями разрушает накопившиеся отложения.

"Промывку мы проводим постоянно по плану. К сожалению, год от года количество мусора в сетях не уменьшается. К жировым отложениям в последнее время добавилось огромное количество влажных салфеток и нетканой синтетики", - рассказал начальник цеха эксплуатации сетей Роман Габрильян.

«Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

В трубах салфетки спутываются, смешиваются с другим мусором и жиром и оседают на стенках сетей водоотведения. Такие "мусорные монстры" уменьшают скорость движения стоков и приводят к засорам.

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# коллектор , Росводоканал Тюмень

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