В Тюмени председатели судов презентовали объединенную пресс-службу судебной системы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Созданная в 2021 году объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области призвана наладить взаимодействие ведомства со средствами массовой информации. Работая по принципу "одного окна", она позволит оперативно сотрудничать с журналистами и готовить качественную информацию.

К такому выводу пришли участники брифинга, посвященного созданию новой структуры. На встрече 28 октября представители судебной системы региона и журналисты обсудили, как прийти к конструктивному диалогу судебной системы со СМИ, повысить оперативность получения информации и наметили шаги по дальнейшему взаимодействию.

Как отметил председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов, объединенная пресс-служба позволит показать работу судебной системы региона.

"Мы стремились к этому давно, мысль зародилась около года назад. Ознакомившись с практикой работы такой же пресс-службы в Санкт-Петербурге и Москве, решили по аналогии создать ее у нас. Мы и ранее с прессой общались, но это было взаимодействие на уровне помощников, которые выполняли и ряд других обязанностей. Теперь же работает новая пресс-служба. Думаю, мы всегда будем на связи", - обратился он к журналистам.

Председатель Совета судей Тюменской области Александр Величко добавил, что судебная система и СМИ работают в одном направлении – они представляют и защищают интересы граждан, общества. Поэтому налаженное взаимодействие двух структур важно.

Заинтересованность в работе с прессой высказал и председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько.

"Мы заинтересованы в том, чтобы СМИ объективно и оперативно освещали деятельность нашего суда. Учитывая специфику дел, которые мы рассматриваем – споры в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности – это важно. Готовы наладить тот механизм взаимодействия, который позволял бы и вам, и нам получать необходимый эффект", - сказал он.

Добавим, положение объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области было утверждено в январе 2021 года, в сентябре руководитель и пресс-секретари приступили к исполнению обязанностей. Главная задача объединенной пресс-службы – координация работы всех ответственных за взаимодействие со СМИ в судах и органах судейского сообщества региона.

В настоящее время действует Telegram-канал судебной системы региона. В перспективе планируется создание сайта, где создадут архив. Кроме того, появится Instagram-канал, где будет отражаться не только процессуальная, но и непроцессуальная работа судебного сообщества региона.

Любовь Голышева