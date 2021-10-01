  • 29 октября 202129.10.2021пятница
  • USD70,5207
    EUR81,8393
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В нерабочие дни перепись населения в Тюменской области пройдет в обычном режиме

Общество, 13:48 29 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская перепись населения в Тюменской области продолжится и в нерабочие дни. С 30 октября по 7 ноября она будет проходить в обычном режиме, но со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Жители Тюменской области могут пройти перепись тремя способами, в том числе, онлайн на сайте госуслуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную или стандартную учетную запись в ЕСИА: в аккаунте должны быть указаны данные СНИЛС и паспорта.

Как пояснили в Тюменьстате, после заполнения опросника каждый участник онлайн-переписи получает QR-код, который затем нужно показать переписчикам. Кроме того, QR-код можно и самостоятельно отправить в органы госстатистики на электронную почту: p72_vpnqr@gks.ru. При этом следует указать цифровой код на каждого переписанного в домохозяйстве (подчеркнутые цифры числового кода), а также адрес места жительства.

Ответить на вопросы переписного листа можно также на переписном участке или дождаться дома переписчика. В организации и проведении переписи в регионе задействовали более 2 тыс. 800 переписчиков, 450 контролеров и 280 волонтеров.

"В ходе всероссийской переписи населения будут получены сведения о социально-демографическом портрете нашего общество: какие есть национальности, какими языками владеем, чем заняты люди, какие источники средств для существования у них имеются", — отметила руководитель Тюменьстата Лариса Сараева.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года. По данным Росстата, за две недели ее прошли 64 млн жителей России, это примерно 44% населения. Возможностью переписаться посредством сайта госуслуг воспользовались 17 млн человек, это больше четверти от всех тех, кто переписался.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Всероссийская перепись населения , Росстат , Тюменьстат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:52 29.10.2021В Тюменской области зафиксирована смерть 14 человек с COVID-19
13:48 29.10.2021В нерабочие дни перепись населения в Тюменской области пройдет в обычном режиме
13:36 29.10.2021Жителям Тюменской области напомнили об уголовной ответственности за поддельные QR-коды
13:28 29.10.2021Новые психологические тесты выявят склонных к девиантному поведению призывников