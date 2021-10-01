В нерабочие дни перепись населения в Тюменской области пройдет в обычном режиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская перепись населения в Тюменской области продолжится и в нерабочие дни. С 30 октября по 7 ноября она будет проходить в обычном режиме, но со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Жители Тюменской области могут пройти перепись тремя способами, в том числе, онлайн на сайте госуслуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную или стандартную учетную запись в ЕСИА: в аккаунте должны быть указаны данные СНИЛС и паспорта.

Как пояснили в Тюменьстате, после заполнения опросника каждый участник онлайн-переписи получает QR-код, который затем нужно показать переписчикам. Кроме того, QR-код можно и самостоятельно отправить в органы госстатистики на электронную почту: p72_vpnqr@gks.ru. При этом следует указать цифровой код на каждого переписанного в домохозяйстве (подчеркнутые цифры числового кода), а также адрес места жительства.

Ответить на вопросы переписного листа можно также на переписном участке или дождаться дома переписчика. В организации и проведении переписи в регионе задействовали более 2 тыс. 800 переписчиков, 450 контролеров и 280 волонтеров.

"В ходе всероссийской переписи населения будут получены сведения о социально-демографическом портрете нашего общество: какие есть национальности, какими языками владеем, чем заняты люди, какие источники средств для существования у них имеются", — отметила руководитель Тюменьстата Лариса Сараева.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года. По данным Росстата, за две недели ее прошли 64 млн жителей России, это примерно 44% населения. Возможностью переписаться посредством сайта госуслуг воспользовались 17 млн человек, это больше четверти от всех тех, кто переписался.

Любовь Голышева