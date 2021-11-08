  • 8 ноября 20218.11.2021понедельник
  • В Тюмени 2..4 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы поделятся секретами активного долголетия

Общество, 09:30 08 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лучшие практики активного долголетия тюменцев будут опубликованы на платформе "Смартека" и на портале национальных проектов России. Работы, признанные эталонными, получат поддержку для внедрения и тиражирования.

Как сообщает департамент физической культуры Тюменской области, заявки принимают до 1 декабря на платформе "Смартека" в разделе "Конкурсы". Финалистов определят в декабре, имена победителей объявят в начале 2022 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# долголетие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:30 08.11.2021Тюменцы поделятся секретами активного долголетия
09:08 08.11.2021Жители области подали более семи тысяч заявок на догазификацию
08:57 08.11.2021Торговые центры, кинотеатры и спортклубы в Тюменской области начали работать по системе QR-кодов
08:12 08.11.2021В Тюменской филармонии пройдет вечер памяти Антона Шароева