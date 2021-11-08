Тюменцы поделятся секретами активного долголетия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лучшие практики активного долголетия тюменцев будут опубликованы на платформе "Смартека" и на портале национальных проектов России. Работы, признанные эталонными, получат поддержку для внедрения и тиражирования.

Как сообщает департамент физической культуры Тюменской области, заявки принимают до 1 декабря на платформе "Смартека" в разделе "Конкурсы". Финалистов определят в декабре, имена победителей объявят в начале 2022 года.