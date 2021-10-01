Более 20 кинологов прошли обучение в Тюмени

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

В тюменском центре подготовки кинологической службы завершился курс профессиональной переподготовки специалистов из разных регионов страны, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

В течение двух месяцев более 20 кинологов совершенствовали навыки дрессировки и воспитания собак, а также инженерной, физической, медицинской, морально-психологической и огневой подготовки, военной топографии.

Завершилось обучение квалификационными экзаменами, на которых специалисты вместе с собаками выполнили индивидуальные практические задания.

Специалистам-кинологам вручили свидетельства о прохождении профессиональной переподготовки и документы о сертификации служебных собак.