  • 29 октября 202129.10.2021пятница
  • USD70,5207
    EUR81,8393
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Передвижные лаборатории и ремонтные мастерские пополнили автопарк Тюменского водоканала

Общество, 18:21 29 октября 2021

«Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Пять новых специализированных машин пополнили автопарк "Росводоканал Тюмень" накануне профессионального праздника работников автомобильного транспорта, сообщает пресс-служба предприятия.

Две передвижные лаборатории на базе микроавтобуса "Газель" оснащены всем необходимым для работы телеинспекции и электролаборатории. Еще три передвижных ремонтных мастерских на базе "Газона NEXT" будут переданы в цех транспортировки воды и обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.

"В новых мастерских предусмотрен необходимый набор инструментов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ. Кроме этого в машине есть даже миниатюрная кухня-столовая, где встроена необходимая бытовая техника: холодильник, микроволновая печь, чайник. Это очень важно, ведь бригады не могут покинуть место проведения работ, пока не устранят повреждение на сети", - рассказал заместитель начальника автотранспортного цеха Максим Филев.

Сегодня на предприятии - 150 единиц автотранспорта. В последние годы автопарк пополнила специализированная техника для устранения и профилактики засоров на сетях канализации – илососы и каналопромывочные машины, передвижные паровые установки, с помощью которых отогревают трубы зимой, обновляются самосвалы, экскаваторы, передвижные ремонтные мастерские и другой автотранспорт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росводоканал Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 29.10.2021Тоболяки подали больше всего заявок на конкурс программы "Формула хороших дел"
18:21 29.10.2021Передвижные лаборатории и ремонтные мастерские пополнили автопарк Тюменского водоканала
18:10 29.10.2021Госрегулирование оборота этилового спирта, изменение условий кредита из-за COVID-19: новое в законодательстве с ноября
17:59 29.10.2021Более 20 кинологов прошли обучение в Тюмени