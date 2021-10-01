Передвижные лаборатории и ремонтные мастерские пополнили автопарк Тюменского водоканала
Пять новых специализированных машин пополнили автопарк "Росводоканал Тюмень" накануне профессионального праздника работников автомобильного транспорта, сообщает пресс-служба предприятия.
Две передвижные лаборатории на базе микроавтобуса "Газель" оснащены всем необходимым для работы телеинспекции и электролаборатории. Еще три передвижных ремонтных мастерских на базе "Газона NEXT" будут переданы в цех транспортировки воды и обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района.
"В новых мастерских предусмотрен необходимый набор инструментов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ. Кроме этого в машине есть даже миниатюрная кухня-столовая, где встроена необходимая бытовая техника: холодильник, микроволновая печь, чайник. Это очень важно, ведь бригады не могут покинуть место проведения работ, пока не устранят повреждение на сети", - рассказал заместитель начальника автотранспортного цеха Максим Филев.
Сегодня на предприятии - 150 единиц автотранспорта. В последние годы автопарк пополнила специализированная техника для устранения и профилактики засоров на сетях канализации – илососы и каналопромывочные машины, передвижные паровые установки, с помощью которых отогревают трубы зимой, обновляются самосвалы, экскаваторы, передвижные ремонтные мастерские и другой автотранспорт.