Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Тюмени оценивается как низкий

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Уровень загрязнения воздуха в Тюмени в 2020 году оценивался как низкий: индекс загрязнения атмосферы, как и в 2016 году, был равен четырем. Таковы данные департамента недропользования и экологии Тюменской области.

В Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 2020 году среднегодовые концентрации загрязняющих веществ, в том числе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, бензапирена, фенола, формальдегида, углерода фиксировались ниже предельно допустимой нормы.

Незначительно превышали допустимый уровень максимальные концентрации загрязняющих веществ установленные для разовых значений (отмечались один раз в год): фенола – 4.1 ПДКм.р., взвешенных веществ – 1.0 ПДКм.р., оксида углерода – 1.5 ПДКм.р., диоксида азота – 1.2 ПДКм.р., формальдегида – 1.4 ПДКм.р., сообщает "Тюменская область сегодня".