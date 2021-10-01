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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Проверка в тюменских гипермаркетах не выявила нарушений СOVID-требований

Общество, 16:18 30 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Санитарно-эпидемиологическое обследование провели 30 октября в двух гипермаркетах Тюмени специалисты регионального управления Роспотребнадзора, департамента потребительского рынка и туризма, а также сотрудники органов внутренних дел. Нарушений не выявлено.

Проверяющие удостоверились в наличии дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Проверили, используют ли сотрудники маски и перчатки, ведется ли обработка поверхностей в помещениях.

"По сравнению с прошлым годом сейчас нарушений меньше. Сотрудники и руководители предприятий знают правила и соблюдают их, - отметила специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Мария Буракова. - В случае, если будут выявлены нарушения, составляется протокол об административном нарушении, затем материалы будут рассмотрены в суде. Далее может последовать решение о наложении штрафа или о приостановлении деятельности".

Проверки в Тюмени будут продолжены.

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Татьяна Ковалева

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# коронавирус , проверка , Управление Роспотребнадзора

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