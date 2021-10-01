Тюменским родителям рассказали о профилактике детских ЛОР-болезней

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профилактика детских ЛОР-болезней стала темой лекции в тюменской "Школе здоровья для родителей".

Для профилактики заболеваний горла врач-оториноларинголог Надежда Грицаль рекомендовала взрослым следить за режимом питания, сна и физической активности детей, 2-3 раза в день проветривать помещение, закалять детей и избегать резких контрастов температур. Необходимо и поддерживать здоровье зубов, так как кариозные очаги могут служить источником инфекции. Следить нужно также за свободным носовым дыханием.

Еще доктор посоветовала родителям при подозрении на воспаление аденоидов у ребенка обращаться к специалисту, а не ставить диагнозы самостоятельно. Их увеличение может быть причиной не только затрудненности дыхания, но и неразборчивой речи, снижения слуха, храпа, изменения прикуса. А вот удаляют аденоиды только в исключительных случаях.

Все советы врачей будут опубликованы в формате видео на странице проекта "Школа здоровья для родителей".