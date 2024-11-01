Тюменцы смогут написать "Исторический диктант" в парке "Россия - моя история"
Общество, 21:31 31 октября 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Исторический парк "Россия – моя история" в Тюмени станет площадкой для акции "Исторический диктант" 1 ноября, сообщает департамент культуры Тюменской области.
Желающих принять участие во всероссийской акции ждут к 17 часам.
"Главная цель акции, организованной движением "Волонтеры истории", – популяризация и сохранение исторического знания, повышение интереса общества к истории Отечества", - сказали в региональном департаменте культуры.
Регистрацию нужно пройти на сайте историческийдиктант.рф.