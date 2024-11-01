Команда из Тюменской области стала финалистом чемпионата "Битва роботов" в Екатеринбурге
Общество, 21:09 31 октября 2024
| Фото: чемпионат “Битва роботов”
Команда из Казанского района стала финалистом чемпионата "Битва роботов" в Екатеринбурге, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
На конкурсе разработчики сталкивали своих роботов в схватках. В категории "Битва мини-роботов" приняли участие 32 команды из 20 регионов страны.
Среди восьми финалистов — команда учеников Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области. В ее состав входят Максим Колмогоров, Савелий Китнюх, Даниил Коваль, Артем Михалев, Дмитрий Зубарев.
Сейчас ребята готовятся к заключительному этапу чемпионата: улучшают конструкцию робота. Финал состоится 23 ноября в Мытищах (Московская область).