В Тюмени строительство сквера, посвященного участникам СВО, начнется в мае 2025 года

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

К обустройству сквера, посвященного участникам специальной операции, на месте снесенного дома на ул. Герцена планируют приступить в мае 2025 года. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в ходе обсуждения архитектурно-градостроительной концепции парковой зоны в Центре стратегического развития "Сибирь" 30 октября.

"Доработать концепцию с учетом всех обсуждений планируем до конца 2024 года. За первый квартал сделаем проектную документацию, затем проведем конкурсные процедуры по отбору подрядчика, чтобы уже в мае, после празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, начать работы", — сказал глава города.

Концепцию представил главный архитектор и руководитель центра "Сибирь" Дмитрий Селивохин. Подъездные пути и прилегающие к территории проектирования улицы тоже входят в проект благоустройства, подчеркнул он. Главной входной зоны в сквер не будет, так как сюда можно войти с разных улиц. По периметру пространства оборудуют парковочные места. Проектировщики учли, что рядом находится гимназия № 1: сквер должен нести воспитательную функцию.

Предполагается, что по всей длине протянется центральная аллея, на которой будут проводить торжества, одновременно здесь смогут находиться 400 человек.

"Остается тема кругов на воде, символизирующих события. Эти зоны будут отличаться друг от друга, они будут посвящены разным темам и по-разному оформлены. Для камерных мероприятий предусмотрен амфитеатр. Все благоустройство построено таким образом, чтобы создать аллюзию на русский лес. Здесь высадят березы и плакучие ивы. Это будет необычное пространство, претендующее на то, чтобы стать знаковым для Тюмени", — рассказал Дмитрий Селивохин.

Художник-концептуалист Сергей Титлинов представил эскизы, над которыми работал вместе со своим коллегой, архитектором Александром Медведевым.

Центральный монумент будет состоять из трех высоких стел. Его философия — СВО с точки зрения простой семьи, из которой сын, муж, отец или брат ушел на фронт. Монумент представляет собой триптих, пояснил Титлинов.

"Первая тема — прощание, расставание. На одной из стел будут изображены силуэты фигур с обнимающими их руками. Между силуэтами — названия населенных пунктов региона, откуда мужчины ушли защищать землю. Вторая тема - бои и преодоления. На ней изображены куски брони с отверстиями от прошедших насквозь пуль, осколки от снарядов. Третья посвящена тому, во имя чего уходят мужчины на СВО и чего ждут их семьи. Можно зайти внутрь монумента, предлагаю установить там каменный блок с полированной столешницей, на которую можно поставить лампадку", — поделился художник-концептуалист.

Участие в обсуждении приняли представители власти, общественных организаций, участники специальной военной операции и вдовы бойцов. Многим из присутствующих концепция понравилась. Руководитель Комитета семей воинов Отечества Лариса Денисова рассказала, что она видела, как зарождался проект, наблюдает за ним практически с первого дня. Для нее важно, чтобы сквер стал местом гордости, а не скорби.

"Сюда дети погибших будут приходить со своими женами и фотографироваться, внуки будут возлагать цветы. Мы должны понимать, что это место будет и через сто лет. Новые формы, может, непривычны глазу, но это очень свежо смотрится. В этот сквер хочется прийти. Место станет еще одними легкими нашего города. Считаю, что концепция потрясающая", — произнесла она.

Представитель организации "Союз военных инженеров" Николай Герасимов предложил рассмотреть возможность размещения пяти стел: на них можно разместить больше символов СВО. Также он хочет, чтобы в сквере нашли отражение все рода войск, особенно инженерные войска, так как в Тюмени готовят соответствующие кадры. Он сказал, что списки погибших бойцов должны обязательно появиться после окончания специальной военной операции.

Важно сделать объект, который будет свидетельствовать о новом мире, подвиге, непобедимости России, подытожил Максим Афанасьев. Если не использовать современные цифровые технологии, невозможно показать это, убежден мэр. Отвечая на вопросы слушателей об увековечивании памяти погибших бойцов, он согласился, что несправедливо размещать имена, пока сражение не закончено.

"Сейчас наша команда будет дорабатывать концепцию. В индивидуальном порядке встретимся со всеми, кто высказывал предложения, чтобы к окончательной встрече получился итоговый документ", — заключил Максим Афанасьев.

Напомним, создать сквер, посвященный героям специальной военной операции на месте снесенного долгостроя на улице Герцена, предложил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 80-летию образования Тюменской области.

Инна Пахомова