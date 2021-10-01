МФК "Тюмень" с минимальным счетом уступил футболистам из Чехии

| Фото: МФК «Тюмень» | Фото: МФК «Тюмень»

Мини-футбольный клуб "Тюмень" потерпел поражение в заключительной встрече основного раунда Лиги чемпионов. Команда Николая Иванова уступила чешскому клуб "Пльзень" - 0:1.

Единственный гол в этом матче был забит ​​ за четыре минуты до окончания игры. Точный удар нанес Михал Сейдлер.

В первых двух турах "Тюмень" набрала четыре очка. Сначала переиграла итальянский клуб "Пезаро", а следом сыграла вничью с казахстанским "Кайратом". Этот результат позволил сибирякам попасть в элитный раунд.

Евгений Новоселов