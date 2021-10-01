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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени проверили около 80 предприятий на соблюдение введенных ограничений

Общество, 15:25 31 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 80 предприятий различных форм собственности проверили в ходе рейда сотрудники Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма в Тюмени 30 и 31 октября.

Как рассказала специалист отдела лицензирования регионального департамента потребительского рынка и туризма Светлана Белявская, в ходе рейда проверялось соблюдение введенных в регионе ограничений в связи с пандемией коронавируса.

По результатам проверки выявлены непродовольственные предприятия, продолжающие работу несмотря на введенные ограничения. Среди других нарушений - несоблюдение масочного режима, отсутствие антисептиков, дезинфицирующих средств, неудовлетворительное санитарное состояние помещений,

На нарушителей составлены административные протоколы. Они будут переданы в суд. Им грозит штраф от 15 тыс. рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток.

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Евгений Новоселов

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# коронавирус , ограничения , рейд

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