В Тюмени проверили около 80 предприятий на соблюдение введенных ограничений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 80 предприятий различных форм собственности проверили в ходе рейда сотрудники Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма в Тюмени 30 и 31 октября.

Как рассказала специалист отдела лицензирования регионального департамента потребительского рынка и туризма Светлана Белявская, в ходе рейда проверялось соблюдение введенных в регионе ограничений в связи с пандемией коронавируса.

По результатам проверки выявлены непродовольственные предприятия, продолжающие работу несмотря на введенные ограничения. Среди других нарушений - несоблюдение масочного режима, отсутствие антисептиков, дезинфицирующих средств, неудовлетворительное санитарное состояние помещений,

На нарушителей составлены административные протоколы. Они будут переданы в суд. Им грозит штраф от 15 тыс. рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток.

Евгений Новоселов