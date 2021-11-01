Тюменские волонтеры передадут подарки для медработников "красной зоны"

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Акция "Маленькие радости для врачей" пройдет в Тюменской области с 3 по 8 ноября. В эти дни волонтеры штаба #МыВместе передадут сладкие подарки сотрудникам моногоспиталей.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проектов координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Герасимова, мероприятие пройдет во всех муниципалитетах, где работают моногоспитали. В настоящее время ведутся переговоры по срокам передачи подарков.

"Представители бизнеса, органов власти и просто неравнодушные граждане могут сделать приятные сюрпризы для медицинского персонала ковидных госпиталей. Можно испечь сладости и другие угощения и затем наши волонтеры штаба #МыВместе привезут подарки и сладости врачам, которые работают в "красных зонах", - пояснила она.

Те, кто желает присоединиться к акции – испечь угощения или вместе с волонтерами вручить подарки лично – могут написать организаторам, либо позвонить в ресурсный центр добровольчества по телефону 8 (3452) 29-03-01.

Любовь Голышева