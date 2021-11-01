В Тюменской области на антимасочников заведено 13 тысяч дел с начала пандемии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 тыс. административных дел на нарушителей масочного режима возбуждено в судах Тюменской области с начала пандемии. Размеры штрафов выносятся, исходя из того, впервые ли житель региона нарушил статью 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" или уже попадал в поле зрение правоохранителей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Максимальный размер штрафа на антимасочников, который успели вынести суды региона - 15 тыс. рублей, минимальный - 1 тыс. рублей. В пресс-службе добавили, что на 26 октября апелляционная инстанция Тюменского областного суда рассмотрела 61 дело на антимасочников.

Напомним, рейды по соблюдению жителями Тюменской области масочного режима в общественных местах, на транспорте продолжаются. За 30 и 31 октября проверяющие побывали на 80 объектах торговли. По результатам проверки выявлены непродовольственные предприятия, которые продолжают работу, несмотря на введенные ограничения с 30 октября по 7 ноября. Среди нарушений - несоблюдение масочного режима, отсутствие антисептиков, дезинфицирующих средств, неудовлетворительное санитарное состояние помещений.

На нарушителей составлены административные протоколы. Они будут переданы в суд. Им грозит штраф от 15 тыс. рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток.

Рейды на остановках общественного транспорта проходят несколько раз в неделю. Запланированы они и до конца недели, до 7 ноября.

Анжела Лебедева