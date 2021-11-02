Тюменский театр "Европа" поставит новый спектакль к своему 24-летию

| Фото: из сообщества "Тюменский большой драматический театр" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменский большой драматический театр" во ВКонтакте

Новый спектакль подготовят артисты тюменского театра "Европа" к своему 24-летию, которое отметят в мае 2022 года. Об этом рассказал художественный руководитель театра Дмитрий Ефимов в выпуске на YouTube-канале "Тюменское большое театральное телевидение" 1 ноября.

Он сказал, что идея проекта держится в тайне. Известно лишь то, что спектакль будет поставлен по одному известному произведению.

"В мае "Европе" исполнится 24 года. У нас будет новый спектакль. Все секреты мы всегда раскрываем в январе. Сейчас ребята ничего не знают о новом проекте. Они всегда узнают об этом, когда мы поздравляем друг друга с Новым годом: в это время я говорю, кто будет играть новую роль, о самом спектакле. Сейчас ведутся переговоры с художником, композитором", – поделился Дмитрий Ефимов.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Тюменской области введены дополнительные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией. Практически все предприятия региона, кафе, рестораны и ТРЦ приостановили свою работу. Тюменский драматический театр также закрылся на этот период.

В связи с ограничениями спектакли "Парфюмер" театра Дмитрия Ефимова "Европа" перенесли. Время начала выступлений будет сохранено, даты же соответствуют дням недели. Подробную информацию об этом можно найти в социальных сетях или на сайте драмтеатра.

Отметим, с 8 ноября зрителей от 18 лет будут пускать на спектакли с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию, перенесенное заболевание или медотводом с отрицательным результатом ПЦР-теста и паспортом. Для лиц младше 18 лет QR-код не нужен.

Инна Пахомова