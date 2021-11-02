  • 2 ноября 20212.11.2021вторник
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шесть организаций Тюменской области примут участие во всероссийском конкурсе социальной эффективности

Общество, 12:45 02 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть организаций Тюменской области примут участие во конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности".

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, в 2021 г. поступило 13 заявок от девяти предприятий и организаций, которые имели право на участие в одной или нескольких номинациях.

"Конкурс проводился по 15 номинациям. Его цели – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов и создание позитивного социального имиджа", - сказали специалисты департамента.

Победителями регионального этапа стали: Тюменский индустриальный университет, Тюменский Водоканал, Городская поликлиника № 17, Детский психоневрологический дом-интернат, Тюменское концертно-театральное объединение, Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Водоканал , социальная эффективность , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:09 02.11.2021Подшивку газет 1934 года обнаружили на мусоросортировочном заводе Тобольска
15:45 02.11.2021Утилизация поголовья кур-несушек производится в соответствии с ветеринарными правилами, рассказал Владимир Чейметов
15:30 02.11.2021День рождения комсомола отметили в Тюменской области флешмобом
15:17 02.11.2021Тюменский театр "Европа" поставит новый спектакль к своему 24-летию