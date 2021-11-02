Шесть организаций Тюменской области примут участие во всероссийском конкурсе социальной эффективности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть организаций Тюменской области примут участие во конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности".

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, в 2021 г. поступило 13 заявок от девяти предприятий и организаций, которые имели право на участие в одной или нескольких номинациях.

"Конкурс проводился по 15 номинациям. Его цели – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов и создание позитивного социального имиджа", - сказали специалисты департамента.

Победителями регионального этапа стали: Тюменский индустриальный университет, Тюменский Водоканал, Городская поликлиника № 17, Детский психоневрологический дом-интернат, Тюменское концертно-театральное объединение, Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма".