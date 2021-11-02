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День рождения комсомола отметили в Тюменской области флешмобом

Общество, 15:30 02 ноября 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

Комсомольцы-ветераны Тюмени, Салехарда, Ишима, Тобольска, Нижней Тавды, Нижневартовска и Упоровского района 29 октября отметили 103 годовщину ВЛКСМ.

С именем комсомола связаны масштабные проекты по всей стране. Только в Тюменской области было 16 Всесоюзных ударных комсомольских строек - ЛЭП-500 Сургут - Уренгой, железнодорожная магистраль Тюмень - Тобольск - Сургут - Уренгой, Сургутская ГРЭС. Кроме всесоюзных, в регионе были и областные ударные комсомольские стройки: Тюменский домостроительный комбинат, Ялуторовский комбинат мясокостной муки, Тюменская ТЭЦ-2 и другие.

Вся область в целом была объявлена ударной комсомольской стройкой №1. Масштаб работ, выполненных в те годы, сегодня трудно представить. К примеру, Баку для достижения годовой добычи в 23,5 млн тонн нефти потребовалось столетие, в Тюмени этот рубеж был взят всего за пять лет. Объем капиталовложений в Западно-Сибирский топливно-энергетический комплекс равнялся затратам на БАМ, КамАЗ и Атоммаш, вместе взятым.

"По причине введенных ограничений из-за новой коронавирусной инфекции мы второй год не можем в этот день собраться вместе, - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" член оргкомитета Тюменского некоммерческого благотворительного фонда "Комсомольское братство" Галина Малышкина. – Так возникла идея провести региональный флэшмоб в честь Дня рождения комсомола".

В Тюмени акция прошла на привокзальной площади у памятника молодым покорителям земли тюменской.

В Салехарде к ветеранам присоединились командиры сводного строительного отряда Тюменской области, в Тобольск, Нижневартовске и Нижней Тавде собрались комсомольцы разных поколений.

"Главное, ребята, сердцем не стареть!" прозвучала как клятва, как завещание старым товарищам и будущим поколениям.

Видео предоставлено оргкомитетом Тюменского некоммерческого благотворительного фонда "Комсомольское братство"

Борис Олейник

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