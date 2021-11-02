В Тюменской области зафиксировали смерть 11 пациентов с COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

11 человек с коронавирусом скончались в Тюменской области. Выявлено 340 случаев болезни, выздоровели 109 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 39 тыс. 8 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 178 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 тыс. 905 человек.

В Москве зарегистрировали 5 тыс. 736 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 066, в Московской области - 2 тыс. 893.

В Свердловской области заболели 718 человек, в Челябинской области - 520, в Ханты-Мансийском автономном округе - 261, в Курганской области - 210, в Ямало-Ненецком автономном округе - 145.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 593 тыс. 200 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 240 тыс. 871 летальный исход, выздоровели 7 млн 412 тыс. 631 человек.