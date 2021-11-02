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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области нет планов по обязательной вакцинации детей от COVID-19

Общество, 17:30 02 ноября 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Планов по обязательной вакцинации детей от COVID-19 в Тюменской области не существует.

В социальных сетях обсуждается письмо департамента здравоохранения о подготовке детских поликлиник к вакцинации от COVID-19. Некоторые жители региона опасаются, что за этим скрываются планы по обязательной вакцинации детей от новой коронавирусной инфекции. Это не соответствует действительности, сообщает региональный оперштаб.

Вопрос о вакцинации детей от COVID-19, действительно, публично обсуждается официальными лицами уже продолжительное время. Проводятся соответствующие медицинские исследования.

В случае, если вакцинация детей будет признана безопасной и введена, она будет носить исключительно добровольный характер. В соответствии с российским законодательством для вакцинирования ребенка необходимо добровольное письменное согласие родителей.

При этом запрос на детскую вакцинацию со стороны родителей реально существует. Поэтому департамент здравоохранения проводит мониторинг технической готовности медучреждений к детской вакцинации - на случай, если такое решение будет принято.

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