В Тюмени прошел онлайн-концерт "Мы едины"

| Фото: Центр Русской культуры Тюмени | Фото: Центр Русской культуры Тюмени

Концертная программа "Мы едины", приуроченная ко Дню народного единства, состоялась в Тюмени, сообщает "АиФ-Тюмень".

В онлайн-концерте приняло участие около 15 коллективов и исполнителей. Программу открыл ансамбль казачьей песни "Туринская Слобода" Центра русской культуры Тюмени. Далее выступали ансамбль "Тюменский робята", исполнившие "Барабинскую матаню", и Алина Семенова с песней "Музыкант".

После них на сцену вышла студия танца "Купава". На фоне фронтовых снимков, коллектив в аутентичной военной форме исполнили танец "Гармошка фронтовая". Еще одним ансамблем, уже вокальным, стал коллектив "Аврора", выступившем с хореографическим ансамблем "Радуга".