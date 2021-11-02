Тоболяки представят СИБУР в финале международного чемпионата CASE-IN

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Команда "ЗапСибНефтехима" представит компанию СИБУР в финале осеннего Кубка международного чемпионата CASE-IN, сообщает пресс-служба предприятия.

В финале форума молодых специалистов СИБУРа приняли участие 16 команд – победители отборочных этапов, в ходе которых работники предприятий компании решали кейсы по реальным производственным задачам, презентовали их отраслевому сообществу.

Команды молодых специалистов обсудили отраслевые тренды и инновационное развитие компании, а также представили экспертам решения кейсов по теме "Новые векторы развития". Победителем форума стала тобольская команда "СО2кращение": Леонид Жернаков, Андрей Головачев, Максим Потыкун, Игорь Мукосеев, Иван Шилов.