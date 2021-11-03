Тюменцы расскажут Деду Морозу из Великого Устюга о добрых делах

| Фото: из сообщества "Путешествие Деда Мороза" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Путешествие Деда Мороза" во ВКонтакте (архив)

Записать видеоролик о хороших поступках в рамках проекта "Тюмень – город добрых дел", который запустили в преддверии онлайн-встречи со всероссийским Дедом Морозом, предлагают жителям областной столицы.

Горожане могут показать, как помогали соседям и пожилым людям, украшали свой подъезд или принимали участие в благоустройстве двора или посадке деревьев, устраивали для кого-то праздник, работали в "Отрядах мэра", делали приятные сюрпризы для нуждающихся.

Отметим, сказочный волшебник в шестой раз отправится в путешествие по стране. Оно пройдет в онлайн-формате. В конце ноября главный волшебник встретится и с тюменцами. Всероссийский Дед Мороз и звезды НТВ свяжутся со зрителями из специальной студии в Москве.

"Год назад Дедушка Мороз рассказал юным горожанам, что ценит хорошие дела и поступки и считает важным слушать другу друга сердцем. Добрым и отзывчивым он и дарит подарки. Предлагаем вам принять участие в проекте "Тюмень – город добрых дел": сделать видеоролик о добрых поступках и выложить его в одноименной группе во ВКонтакте до 21 ноября включительно", – рассказали организаторы.

Самых отзывчивых горожан пригласят на встречу с зимним волшебником.

Добавим, телеканал НТВ и всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга продолжают сбор писем. Загадать желания и поздравить своих друзей можно, отправив письмо на сказочную почту: dedmoroz@ntv.ru.