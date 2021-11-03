В Тюмени в 2022 году благоустроят 55 дворов у многоквартирных домов

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Дворы у 55 многоквартирных домов благоустроят в Тюмени в 2022 г. План благоустройства отражен в проекте бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. И направлен для рассмотрения в Тюменскую городскую думу.

По информации пресс-службы администрации Тюмени, перечень дворов для благоустройства определяется, исходя из предложений горожан, а также фактического состояния дворовой территории. Нуждающиеся в преображении дворы определяются по итогам ранжирования. При этом учитывается техническое состояние каждого, время его эксплуатации, проведённые ранее ремонты и другое.

"В проект бюджета заложено финансирование благоустройства дворов у 55 домов. На семи из них работы будут проводиться в рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда". Все проекты будущих преобразований в тюменских дворах обязательно согласуются с жителями. Именно они выбирают, как и чем наполнить пространство у своего дома. Во время проведения работ они осуществляют общественный контроль, а после их завершения – приёмку выполненного благоустройства", - отметили эксперты.