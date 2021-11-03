В Ялуторовске высадили ель в честь участника парада 1941 года Михаила Алексеевича Воробьева

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы отдали долг уважения землякам, участвовавшим в параде 7 ноября 1941 года. Тогда на главных площадях в Москве, Куйбышеве и Воронеже состоялись торжественные военные шествия, посвященные 24 годовщине Октябрьской революции.

В настоящее время в России осталось лишь десять человек – живых свидетелей того парада, среди них житель Ялуторовска Михаил Алексеевич Воробьев. На доме, где живет ветеран, установлена табличка, в канун 80-летия парада около его подъезда высадили именную голубую ель. Организатор патриотической акции - сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов говорит, что главное – сохранить память и уважение.

"Наши земляки из Ялуторовска и Заводоуковска участвовали в парадах. Мы установили в этих городах баннеры. Михаил Алексеевич Воробьев был башнером на танке. Ему 5 декабря исполнится 100 лет. На акции присутствовала его дочь Надежда Михайловна. Мы высадили около его дома именную ель. В Тюменской области, по нашим данным, он единственный, кто дожил до 80 –летия парада, тогда ж была война", - сказал он.

Известно, что в параде 7 ноября 1941 года принимали участие, но не дожили до наших дней наши земляки Павел Сидорович Питьков (1922-1997), Николай Георгиевич Бузанов (1912-1946), Виктор Петрович Лазарев (1922-1998).

По данным, опубликованным на сайте Министерства обороны РФ, в параде участвовали 28 тыс. 467 человек, в том числе: 19 тыс. 44 пехотинцев, 546 кавалеристов, 2 тыс. 165 артиллеристов, 450 танкистов, 5 тыс. 520 ополченцев. В параде на Красной площади участвовало 16 тачанок, вооружение и военная техника были представлены 296 пулеметами, 18 минометами, 12 зенитными пулеметами, 12 малокалиберными и 128 орудиями средней и большой мощности, 160 танками.

Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади произвел деморализующее впечатление на врага. Радиотрансляция была включена на весь мир. Фронтовикам и работникам тыла этот парад придал сил. С московского парада более 25 тыс. солдат отправились на передовые Великой Отечественной войны.

Екатерина Исаева