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Для жителей Тюменской области подготовили онлайн-интерактивы в честь Дня народного единства

Общество, 13:14 04 ноября 2021

АСИ | Фото: АСИ

Онлайн-интерактивы о народах России приготовили для жителей Тюменской области в День народного единства, сообщает "Тюменская область сегодня".

В социальных сетях разместили интерактивные опросы, предлагающие тюменцам вспомнить, с какого года начали отмечать День народного единства, какие народы проживают в России, какой национальной культуре принадлежат те или иные блюда, музыкальные инструменты или костюмы.

В официальном сообществе "Тюменская область" жители могут посмотреть видеоролик с архивными кадрами. Здесь же разместили информационные карточки с интересными фактами о народах России. Тюменцам напомнили, что в стране проживает 193 разных народа, но численность некоторых из них не превышает десятка человек.

Тематические видео также можно увидеть в официальном аккаунте Тюмени в TikTok.

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# День народного единства

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