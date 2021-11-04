Для жителей Тюменской области подготовили онлайн-интерактивы в честь Дня народного единства

| Фото: АСИ | Фото: АСИ

Онлайн-интерактивы о народах России приготовили для жителей Тюменской области в День народного единства, сообщает "Тюменская область сегодня".

В социальных сетях разместили интерактивные опросы, предлагающие тюменцам вспомнить, с какого года начали отмечать День народного единства, какие народы проживают в России, какой национальной культуре принадлежат те или иные блюда, музыкальные инструменты или костюмы.

В официальном сообществе "Тюменская область" жители могут посмотреть видеоролик с архивными кадрами. Здесь же разместили информационные карточки с интересными фактами о народах России. Тюменцам напомнили, что в стране проживает 193 разных народа, но численность некоторых из них не превышает десятка человек.

Тематические видео также можно увидеть в официальном аккаунте Тюмени в TikTok.