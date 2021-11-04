Близость к семье, развитая инфраструктура и чистота: за что тюменцы любят свой город

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За близость к семье и друзьям, развитую инфраструктуру и чистоту любят тюменцы свой город. Это показало исследование сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам исследования, в среднем по стране 67% респондентов любят город, в котором живут, 26% опрошенных относятся к своему городу нейтрально, а 7% - не любят.

На 100% любимый местными жителями город России — Сочи. Никто из опрошенных жителей не отметил, что не любит свой город или относится к нему нейтрально. На втором месте оказался Санкт-Петербург — любовь к городу отметили 84% опрошенных. Воронеж любят 82% респондентов, а любовь к Тюмени отметили 81% местных жителей.

76% местных жителей любят жить в Калининграде, 74% — в Казани, а 73% — в Москве. Любовь к Нижнему Новгороду отметили 71% опрошенных, к Хабаровску — 68%, а к Ростову-на-Дону — 67%.

Главные преимущества Сочи — красивая природа (84% ответов), хороший климат (79%) и чистота (37%). Санкт-Петербург местные жители любят за историческую архитектуру (78%), развитую инфраструктуру (49%) и близость к друзьям и родственникам (37%). Тюмень любят за близость к семье и друзьям (62%), развитую инфраструктуру (52%) и чистоту (43%). В Калининграде чаще всего отмечали красивую природу (72%), историческую архитектуру (64%) и хороший климат (48%).

В Москве больше всего ценят развитую инфраструктуру (60%), хорошую транспортную доступность (48%) и историческую архитектуру (40%).

В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны.