В Тюмени 72 нарушителя масочного режима выявлено в общественном транспорте в октябре

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На семерых пассажиров общественного транспорта Тюмени составлены протоколы за нарушение масочного режима в ходе дневного рейда 2 ноября. Документы будут переданы в городские суды. Нарушителям грозит штраф. За октябрь 72 человека нарушили масочный режим на транспорте.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, полиции, городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта продолжают проверять пассажиров и водителей автобусов, маршрутных такси на наличие защитной маски.

За один рейд они несколькими группами бывают в 100 транспортных средствах. Одновременно на нескольких остановках Тюмени работают проверяющие, которые отмечают, что антимасочников с каждым разом становится все меньше.

Напомним, в Тюменской области продолжает действовать масочный режим. В судах региона на рассмотрении находится 61 дело на антимасочников. Им грозит штраф от 1 до 15 тыс. рублей.

Анжела Лебедева