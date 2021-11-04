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В Тюмени 72 нарушителя масочного режима выявлено в общественном транспорте в октябре

Общество, 15:09 04 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На семерых пассажиров общественного транспорта Тюмени составлены протоколы за нарушение масочного режима в ходе дневного рейда 2 ноября. Документы будут переданы в городские суды. Нарушителям грозит штраф. За октябрь 72 человека нарушили масочный режим на транспорте.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, полиции, городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта продолжают проверять пассажиров и водителей автобусов, маршрутных такси на наличие защитной маски.

За один рейд они несколькими группами бывают в 100 транспортных средствах. Одновременно на нескольких остановках Тюмени работают проверяющие, которые отмечают, что антимасочников с каждым разом становится все меньше.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Напомним, в Тюменской области продолжает действовать масочный режим. В судах региона на рассмотрении находится 61 дело на антимасочников. Им грозит штраф от 1 до 15 тыс. рублей.

Анжела Лебедева

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# общественный транспорт , рейд

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