МФК "Тюмень" не сыграет в матче Кубка России из-за вспышки коронавируса у соперника
| Фото: МФК "Тюмень"
Мини-футбольный клуб "Тюмень" не смог начать выступление в Кубке России, сообщает пресс-служба клуба.
Матчи 1/8 турнира подопечные Николая Иванова должны были провести в Новосибирске 5 и 6 ноября. Однако, игры были отменены в связи с большим числом заболевших коронавирусной инфекцией в составе местного клуба "Сибиряк".
Дальнейшее решение по данной ситуации будет рассмотрено на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.