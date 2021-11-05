МФК "Тюмень" не сыграет в матче Кубка России из-за вспышки коронавируса у соперника

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" не смог начать выступление в Кубке России, сообщает пресс-служба клуба.

Матчи 1/8 турнира подопечные Николая Иванова должны были провести в Новосибирске 5 и 6 ноября. Однако, игры были отменены в связи с большим числом заболевших коронавирусной инфекцией в составе местного клуба "Сибиряк".

Дальнейшее решение по данной ситуации будет рассмотрено на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.