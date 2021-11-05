Проверка в ТЦ "Порт" не выявила нарушений требований Роспотребнадзора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Санитарно-эпидемиологическое обследование провели 5 ноября в ТЦ "Порт" в Тюмени специалисты регионального управления Роспотребнадзора, департамента потребительского рынка и туризма и сотрудники УМВД России по Тюменской области.

По словам главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Светланы Королевой, нарушений не выявлено.

"Качество уборки удовлетворительное, имеется запас индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, термометрия у сотрудников пройдена".

Как рассказала администратор ТЦ Порт Татьяна Савицкая, с 8 ноября планируется открытие объекта, но посетить его смогут только обладатели QR-кода.

"У нас будут оборудованы отдельных вход и выход из торгового центра. Попасть в здание можно будет только предъявив QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19. Он предъявляется на электронных устройствах или на бумажном носителе. Также можно будет зайти при предъявлении справки, подтверждающей наличие противопоказаний к вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, граждане обязаны иметь при себе паспорт", - отметила Татьяна Савицкая.

Проверки в Тюмени будут продолжены.

Евгений Новоселов