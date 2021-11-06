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1 тыс. 151 маленький тюменец появился на свет в октябре

Общество, 17:55 06 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 151 малыш появился на свет в Тюмени в октябре. Это на 52 новорожденных больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает комитет загс администрации города.

Всего с начала 2021 года в Тюмени зарегистрировано рождение 10 тыс. 876 младенцев. В октябре вступить в брак решила 561 пара, что на 59 больше, чем в 2020 году. За 10 месяцев 2021 года в Тюмени появилось 5 тыс. 972 семьи. В 2020 году эта цифра была равна 4 тыс. 850.

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