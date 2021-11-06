Воспитанники детской школы искусств "Этюд" Тюмени разучивают пляски, которые бытовали в селах юга Тюменской области

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Танец "Светит месяц" разучивают воспитанники детской школы искусств "Этюд" Тюмени. Упоминание об этой пляске в селах Ишимского района зафиксировал в ходе реализации проекта "Голоса наших предков" руководитель детского фольклорного ансамбля "ЯрецЪ", гармонист, фольклорист, певец, этнохореограф Николай Мельников.

"Нами зафиксировано упоминание в Ишимском районе о том, что они плясали такие танцы, как "Светит месяц", "Коробочка", "Как на реченьке", "Краковяк", полька-бабочка. Были рассказы о массовой пляске – это когда люди выходят и под какую-то песню или частушки одновременно пляшут. Мы еще зафиксировали сольную пляску под наигрыш, одна бабушка показала, как дробили. В Исетском районе тоже рассказали о бытовых танцах, но исполнителей уже нет", - говорит участник проекта, преподаватель ДШИ "Этюд Николай Мельников.

Воспитанники фольклорного ансамбля "ЯрецЪ" также разучили "Половую песню", об этой пляске стало известно в Исетском районе: селяне шли хороводом и плясали.

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

По словам Мельникова, для молодежи и взрослых он планирует проводить вечерки, на которых будут изучать, практиковать танцы Тюменской области. Сейчас этнохореограф пытается узнать о местах, где в области бытовали кадрили.

Помимо танцев, плясок, в ходе экспедиций в Ишимский, Исетский, Тюменский районы и Голышманово участники проекта "Голоса наших предков" узнали о об инструментах, на которых жители исполняли частушки, разные песни и наигрыши.

"Интересный наигрыш на балалайке узнали мы в Созоново, в Шаблыкино в записи, исполнителя уже нет в живых. Композиция строя ля-ми-ми. Это довольно сложный строй, на нем в те годы играли повсеместно. О таком же строе нам рассказала бабушка из Исетского района, которая отметила, что только тот, кто умел хорошо играть на балалайке, исполнял строй ли-ми-ми. Этот наигрыш мы будем изучать с детьми, включать его в песенную часть", - отмечает Николай Мельников.

Композицию "Сорок елок", о которой Николай Мельников узнал в ходе проекта, его воспитанники разучили, и исполнили в сопровождении гармошки во время итоговой выставки проекта в Выставочном зале Тюмени 29 октября.

"Нашли также упоминание о гармоне - уральская минорка – однорядка рояльного типа. Это уникальный инструмент начала 20 столетия. И нашли предшественника – это гармонь-простушка. Все это хранится в фондах Голышманово и Тюмени. Еще бабушки поделились информацией, что деды на гармони исполняли русский строй – это архаичный вариант", - поделился лауреат всероссийских и международных конкурсов народного песенного исполнительства, глава регионального отделения Федерации рубки шашкой "Казарла" Николай Мельников.

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Напомним, проект "Голоса наших предков: о ремёслах и традициях" Тюменского дома ремесел реализован при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева