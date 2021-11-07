Профессор ТюмГУ Наталья Балюк: примерно одинаковыми промыслами и ремеслами занимались старожилы юга Тюменской области

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Примерно одинаковыми промыслами и ремеслами занимались старожилы юга Тюменской области в XVIII-XX веках. Если чего-то не доставало, приобреталось, обменивалось на ярмарках, торжках, которые проходили в основном в Тобольской губернии, Ишимском уезде – Никольская ярмарка, и в Тюменском районе.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала профессор кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства ТюмГУ Наталья Балюк, которая стала участницей проекта "Голоса наших предков", который прошел в Тюменской области с августа по октябрь 2021 г.

По ее заключению и была составлена ремесленная карта четырех муниципалитетов – Ишимского, Исетского, Тюменского района и Голышманово.

Экспедиция проекта по Исетскому району проходила в семи поселениях. По словам Натальи Балюк, местные жители подтвердили сведения об истории распространения традиционных промыслов и ремесел – прядение, ткачество, гончарное мастерство, изготовление рыбацких сетей и другое.

"В Исетском районе выявлены и современные практики, связанные с традиционными народными промыслами и ремеслами: столярное и плотницкое ремесла, домовая резьба, лозоплетение, ручное вязание, лоскутное шитье, ручное прядение, ручная вышивка, кружевоплетение, изготовление изделий из шерсти и козьего пуха, изготовление народной игрушки", - говорит профессор.

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

В Ишимском районе из истории известно, что в местах бытования кожевенного дела большим подспорьем были "творильные ямы", в них готовили известь для золения кожевенного сырья, применения в строительстве. Чем дольше известь гасилась в этих ямах, тем качественнее она была. Срок гашения извести составлял от одного месяца до 100 лет.

"Эти "творильные" ямы раньше передавались по наследству. Владельцы таких ям были состоятельными людьми. У каждого мастера были свои секреты. Ведь мало просто засыпать известь и залить водой, нужно знать, когда добавить воды и какой, когда досыпать соли, встречаются упоминания, что в "творильные" ямы добавляли муку", - уточняет Наталья Балюк.

По итогам экспедиции в Ишимский район эксперт установила, что сегодня еще живы такие ремесла, как ручное прядение и вязание, лозоплетение, кружевоплетение, лоскутное шитье, домовая резьба, изготовление народной игрушки. В Тоболово развивается ремесло по плетению из бересты, изготовлению из этого материала мужских головных уборов.

Наталья Балюк говорит, что с начала XX века в пос. Голышманово активно развивались мыловаренное, пимокатное, льняное, кондитерское, колбасное производства, ткачество, обработка кож, древесины, гончарное дело. Центром гончарного дела были дер. Шулындино и Садовщикова, где находится одно из богатых и лучших по качеству месторождений глин. В деревнях жили мастера по домовой деревянной резьбе, крестьянской мебели, транспортных средств – телеги, сани, дровни. Помнит селяне мастеров по просечной жести, кузнецов, сапожников, печников.

"Особую значимость в сохранении традиционных для этой местности промыслов составляет сохранившаяся пимокатная мастерская, которая продолжает свою деятельность по изготовлению валенок, как это было столетие назад", - замечает профессор ТюмГУ.

Тюменский район на ранних этапах становления считался крупным хлебопроизводящим районом. К концу XVII века на землях Верхотурско–Тобольского разряда, куда входили Верхотурский, Тюменский и Тобольский уезды, включающий земледельческие слободы по южной оборонительной линии, производилось 90% хлеба, потребляемого в Сибири.

Сегодня, как и несколько веков назад, в Тюменском районе можно встретить мастеров резьбы по дереву, просечной жести, а также декоративно-прикладного творчества: ручного прядения, кружевоплетения, вязания и вышивки, лоскутного шитья, ручного ткачества.

"Проект "Голоса наших предков" - это своеобразный мост, связующий прошлое и будущее. Во время экспедиций было выявлено много источников, которые были инициированы подвижниками, старожилами, учителями, сотрудниками школьных музеев. Кстати, роль школьных музеев высока для воспитания подрастающего поколения. И благодаря такому проекту как "Голоса наших предков" вся информация, собранная в ходе экспедиций, будет распространяться, чтобы дети, молодежь понимали ценность и значимость живой культуры", - поделилась Наталья Балюк.

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Напомним, проект "Голоса наших предков: о ремёслах и традициях" Тюменского дома ремесел реализован при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева