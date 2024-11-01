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В Тюмени выявили сильнейших по полетам в аэротрубе

Спорт, 14:04 20 ноября 2024

Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Турнир по новому адаптивному виду спорта - полетам в аэротрубе - состоялся в Тюмени в рамках социального проекта "#ЛетатьЛегко: Реабилитация и спорт".

Под руководством профессиональных врачей и психологов в проекте тренируются две группы ребят с особенностями здоровья.

По результатам соревнований лидерами стали Димитрий Долговас, Анна Миркина, Сергей Кальченко - они заняли первое, второе и третье места соответственно в дисциплине "Полеты по точкам". В соревнованиях "Инклюзивные двойки - 2FS" победителем стали Димитрий Долговас и Мария Кунгурова, на втором месте Андрей Дымшаков и Назар Юдин, третье разделили сразу две пары: Елизавета Ламбина и Анна Миркина, Артемий Андреев и Сафия Мендыбаева.

Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области, сообщает департамент по спорту и молодежной политике городской администрации.

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# адаптивный спорт , аэротруба

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