Агропредприятия Аромашевского района обновили сельхозтехнику на 1 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

1 млрд рублей инвестировали в обновление сельхозтехники товаропроизводители Аромашевского района за четыре года. Об этом рассказал глава муниципального образования Игорь Власов в ходе прямого эфира в социальных сетях.

"Поэтапно обновляется машинно-тракторный парк – за последние четыре года поступило 111 единиц сельхозтехники. Это и комбайны, и тракторы, и автомобили для перевозки зерна, различные агрегаты. Объем вложений в технику превысил миллиард рублей. Также реализуются инвестиционные проекты. К примеру, ООО "Русаковское" построило складские помещения на территории своего предприятия", - уточнил глава района.

Оценивая итоги уборочной кампании, он сказал, что собранный урожай составил 43 тыс. тонн в бункерном весе. Это чуть меньше рекордных показателей прошлого года. Урожайность сохранилась на уровне 17 центнеров с гектара.

"Растениеводы обработали более 33 тысяч гектаров полей, из которых свыше 21 тысячи гектаров были засеяны зерновыми и зернобобовыми культурами. На будущий год сделан хороший задел – порядка 80 процентов пашни аграрии уже обработали", - уточнил Игорь Власов.

Кроме того, он отметил работу животноводческого комплекса в районе. Ежедневно предприятия сдают переработчикам около 100 центнеров молока.

По словам Игоря Власова, 29 ноября в Аромашевском районе поздравят с завершением агросезона работников сельхозпредприятий. Для них организовали праздник с чествованием тех, кто достиг наилучших результатов в этом году.

Оксана Корнеенкова