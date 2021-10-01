В Тюмени представили ремесленную карту юга Тюменской области на итоговой выставке "Голоса наших предков"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Ремесленную карту юга Тюменской области, точнее четырех муниципальных образований, представили на итоговой выставке проекта "Голоса наших предков" в Выставочном зале в Тюмени 29 октября.

На карте - те виды ремесел, которые выявили эксперты проекта в ходе поездок в Ишимский, Тюменский, Исетский районы и Голышманово. На выставке – фотографии, изделия мастеров разных лет. Из динамиков звучат голоса людей, которые вспоминают об обычаях, традициях и исполняют песни.

"Проект закончился, но он продолжится через выпуск сборников частушек Исетского района, воссоздание рушников Ишимского района. Этот проект будет жить дальше. Он будет видоизменен, мы думаем поехать по новым районам или углубимся в те районы, в которых были в этот раз", - говорит автор, руководитель проекта "Голоса наших предков", директор Тюменского дома ремесел Наталья Денисова.

Итоговая выставка также побывала во всех районах, где работали эксперты проекта.

По мнению руководителя фольклорного ансамбля "ЯрецЪ" ДШИ "Этюд" Тюмени Ярославы Мельниковой, голоса наших предков неповторимые, уникальные, незабываемые. Их нужно не только слышать, но и видеть.

"Мы еще раз соприкоснулись с живой традицией. Мы узнали, как наши предки отдыхали, занимались ремеслами, когда они пели, какие были танцы. Поездки для нас оказались информативными и по материалу, мы много приобрели. Детям передаем. Мы готовим сборник исетских частушек. 400 частушек от одного носителя. Мы еще раз к ней поедем, чтобы она их напела", - рассказала она.

Авторы проекта "Голоса наших предков" продолжают работать с материалами, которые они получили в ходе экспедиций по районам Тюменской области. Они намерены создать реестр нематериального культурного наследия.

"Если кто-то будет готов присоединиться к нам, чтобы проект стал еще масштабней, мы будем только рады. Мы не соревнуемся ни с кем, мы делаем одно общее дело – изучаем культуру своего народа, своей области, страны", - подытожила Наталья Денисова.

Напомним, в команде проекта работали эксперты по традиционному фольклору и этнохореографии Николай и Ярослава Мельниковы; доктор исторических наук, эксперт по этнографии Тюменской области Наталья Балюк; мастер по традиционному костюму и кубовой набойке Вероника Чикишева; мастер по традиционной сибирской кукле Ирина Тарасенко; этнограф, руководитель "Борский клуб" Андрей Тюменский (Александров); собиратель народных сказок, специалист по сказкотерапии Александр Миронов.

Проект "Голоса наших предков: о ремёслах и традициях" Тюменского дома ремесел реализован при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Анжела Лебедева