Комплекс женской одежды старообрядцев обнаружили эксперты проекта "Голоса наших предков" в Исетском районе

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Комплекс женской старообрядческой одежды начала ХХ века обнаружили эксперты проекта "Голоса наших предков" в дер. Кирсаново Исетского района 23 сентября. Уникальность находки заключается к вышивке, элементах одежды, которые ранее не встречались на территории Тюменской области.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила мастер по традиционной одежде и кубовой набойке, эксперт проекта "Голоса наших предков" Вероника Чикишева.

"В комплект входят: пара сарафанов-горбачей, рубашки с кошеным рукавом, тамбурный передник с уникальной вышивкой, которую мы встретили впервые. Будем ее исследовать, атрибутировать. Все увиденное нами принадлежит разному времени, это можно понять по качеству швов, ткани. Временной период между вещами – примерно 70 лет", - говорит она.

Для тюменского исследователя Вероники Чикишевой эта находка стала полной неожиданностью. Отправляясь в экспедицию, она максимально надеялась на воспоминания старожилов, а тут материальные источники. И это стало для нее настоящим вдохновением для новой работы.

"Мы можем исследовать и составить материал о традиционной одежде старообрядцев в 20 веке. На основе элементов одежды можно шить новую одежду для коллективов, ансамблей, музеев. Также для каких-то фотосессий, выездных мероприятий", - отмечает Вероника Чикишева.

Эксперты проекта – мастера по традиционной кукле, ткачеству, кубовой набойке, фольклору в Исетском районе встретились с местными умельцами, артистами, провели для них лекции, мастер-классы. Работали с фондами музеев в Исетском и ряде сел района, встретились со старожилами – хранителями истории, традиций и промыслов первопоселенцев.

Визит в Исетский район стал для участников экспедиции завершающим. Они уже побывали с исследованиями в Ишимском и Тюменском районах, в Голышманово.

Весь собранный материал эксперты обработают и на этой основе создадут Ремесленную карту Тюменской области.

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Напомним, проект "Голоса наших предков реализуется при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева