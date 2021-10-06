В Тюменской области более 250 человек посетили мастер-классы экспертов проекта "Голоса наших предков"

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Более 250 человек посетили мастер-классы, лекции, практикумы экспертов проекта "Голоса наших предков: о ремёслах и традициях" в Ишимском, Исетском, Тюменском районах и Голышманово с начала реализации проекта "Голоса наших предков", с июля по сентябрь 2021 г.

По информации авторов проекта, более 20 мастер-классов по программе "Живые уроки ремесла" реализовали мастера по традиционной текстильной кукле Ирина Тарасенко, по ткачеству Наталья Денисова, по кубовой набойке Вероника Чикишева.

Творческую встречу "Игры наших предков" провел эксперт проекта "Голоса наших предков", специалист по этнографии Сибири Александр Миронов.

Специалисты по этнохореографии и традиционному фольклору Ярослава и Николай Мельниковы организовали практикум "Музыкальный фольклор Сибири", а доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой сервиса, туризма и индустрии гостеприимства Института Земли ТюмГУ Наталья Балюк читала лекцию "Крестьянский быт Сибирской деревни 17-18 веков".

Как рассказала мастер Ирина Тарасенко, за время проекта "Голоса наших предков" было сделано около 200 куколок на щепочке. "Делали кукольные истории девочки и взрослые девушки, и даже мужчины, их было трое смелых. Они создавали "женщину". Я видела заинтересованных людей, увлечённые лица и радость, когда в руках рождалась законченные образы", - рассказала она.

Участники программы "Живые уроки ремесла" получили возможность познакомиться с основами традиционной народной культуры, приобщиться к истокам ремесленных, игровых традиций, реализовали потребность в творчестве.

Напомним, организатор проекта "Голоса наших предков" - Автономная некоммерческая организация Тюменской области "Дом народных художественных промыслов и ремёсел". Проект реализуется на средства гранта ООГО "Российский фонд культуры" предоставленного в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Анжела Лебедева