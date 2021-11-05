Тюменские мастерицы воссоздадут рушники Ишимского района конца XIX века

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Рушники Ишимского района, которые эксперты проекта "Голоса наших предков" обнаружили в ходе экспедиции, будут восстановлены. Уникальные узоры сохранят, тюменские мастерицы выпустят новую партию рушников.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила организатор проекта, директор Тюменского дома ремесел Наталья Денисова.

Более сотни рушников, в основном периода середины-конца XIX века, обнаружили в сельских музеях и частной коллекции участники проекта.

По словам Натальи Денисовой, большинство рушников хранятся в с. Ершово, комиссариатском доме. В коллекции заведующей Ишимским музеем им. Петра Ершова Надежды Проскуряковой. Они также есть в музеях сел Голдобино и Шаблыкино.

"Мастерицы тех лет расшивали рушники цветами, ягодами, листвой, что символизировало благополучие, процветание, счастье. Вышивка в основном крестиком, есть тамбурная и гладь. Подносили рушники молодоженам, почетным гостям, украшали ими иконостасы. Тюменские мастерицы уже сняли узоры с ишимских рушников, сели за работу. Профессиональные вышивальщицы и специалисты по машинной вышивке воссоздадут и будут тиражировать рушники Ишимского района", - сказала Наталья Денисова.

Ишимский район стал первым на карте участников проекта "Голоса наших предков". Богатый материал смог собрать каждый из них. Итоговая выставка прошла в Ишимском РДК 27 октября.

"Команда Тюменского дома ремёсел представила выставочные экземпляры итоговой выставки. Красивая, яркая фотогалерея вызвала положительные эмоции", - рассказывает директор Дома культуры Светлана Щукина.

С большой теплотой вспоминает она визиты мастеров из Тюмени. Она считает, что мастер- классы, которые они провели для ишимцев, позволили в полной мере окунуться в старину, историю, культуру, традиции.

"Проект акцентирует внимание на сохранении истоков народного творчества, ремесла. Я сама пять лет занимаюсь сохранением наследия наших дедов. И встретить единомышленников на своём пути – удача. Это обмен опытом, информацией, совместная деятельность. У нас есть возможность чему-то научиться, и сохранить богатство наших предков, преумножить его, передать потомкам", - уверена Светлана Щукина.

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Напомним, проект "Голоса наших предков: о ремёслах и традициях" Тюменского дома ремесел реализован при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева