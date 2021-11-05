Пособие "Куклы Тюменской области" составляет мастер из Ишима Ирина Тарасенко

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Систематизировать материалы о куклах мам и бабушек и создать методичку "Куклы Тюменской области" планирует мастер из Ишима Ирина Тарасенко. После участия в проекте "Голоса наших предков" знаний и опыта о куклах предков она получила еще больше. Женщины с 1929 по 1964 годы рождения делились информацией, в какие куклы играли они.

Об этом Ирина Тарасенко рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

"За время проекта я собрала 29 кукол – их описали или сделали бабушки. 13 из них – тряпичные из ситца. Были также на палочке травяные, на целлулоидной голове, бумажные, которые сами рисовали, куклы из пряжи и на флакончике из-под духов. Третья часть из собранного – из Ишимского района. Лица куклам рисовали угольком. У кого был химический карандаш – им. Позднее – цветными карандашами. Но ни одной обереговой куклы в ходе поездки по селам не нашлось", - отмечает мастер.

По словам эксперта, куклы – отображение непростого времени предков. Дети больше работали, помогали старшим, нянчили младших. Поэтому из всех кукол, найденных Ириной Тарасенко в ходе экспедиций, пять – пеленашки.

"Для нас находка была, когда женщина сделала куклу из травы. Завернула в лопушок, два одуванчика и готово. Еще куколка-зайчик, бабушка делала для 4-летней внучки в 1954 году, - говорит Ирина Тарасенко. - За время проекта я прикоснулась к истокам и это для меня невероятно ценно. Здорово, что остались еще бабушки, которые помнят, в какие куклы они играли. В довоенное и послевоенное время основные куклы были тряпичные, а после 50-ых годов делали куклы из кукурузных початков".

Ирина Тарасенко родилась в Ишиме, выросла в Сургуте. Свою семью называет творческой - мать была ведущим закройщиком города, отец – военный, хорошо рисовал. Мамина мама научила рукоделию. Другая бабушка из Киева водила по музеям, театрам, помогала познавать прекрасное. Ирина училась в художественной школе Ишима и Сургута.

"Первых кукол сделала на первом курсе института, по книге. Это был кот в сапогах, который жив до сих пор. А потом был большой перерыв. К куклам вернулась через арт-терапию, второе образование у меня психологическое. Тогда на тренингах куклы помогали вызывать определенные эмоции. Шесть лет назад плотно занялась народной куклой. Прошла много курсов и учусь до сих пор", - сказала ишимский мастер.

В планах у Ирины Тарасенко продолжить собирать материалы о куклах. В Ишиме есть 84-летняя женщина, которая готова поделиться с ней информацией о куклах своего детства.

"И хотелось бы, чтобы проект жил далее, чтобы работать в нем. Это достаточно ценно. Работа с куклами, я считаю, полезна для школьников. Разговаривая с учителями, знаю, что у нынешних детей есть проблемы с креативным мышлением. А куклы – это как из простых материалов, природных или не природных что-то сделать уникальное. Я благодарна каждому участнику проекта "Голоса наших предков", ценны те знания, которыми делились все. Вместе мы сделали одно большое дело", - подытожила мастер Ирина Тарасенко.

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Напомним, проект "Голоса наших предков: о ремёслах и традициях" Тюменского дома ремесел реализован при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева