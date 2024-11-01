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Более 300 старшеклассников посетили ярмарку учебных мест в Нижнетавдинском районе

Общество, 13:53 20 ноября 2024

департамент труда и занятости Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости Тюменской области

Более 300 старшеклассников посетили ярмарку учебных мест в Нижнетавдинском районе. Представители семи вузов и колледжей рассказали о своих программах и условиях поступления, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Будущие абитуриенты также проконсультировались у специалистов Кадрового центра "Работа России" прошли тесты на выбор сферы профдеятельности. Также узнали, как избежать ошибок, выбирая профессию.

По словам руководителя местного отделения кадрового центра Марины Кривошеиной, такие ярмарки очень важны для выпускников школ и их родителей, так как помогают сделать правильный выбор профессии и вуза.

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# абитуриенты , вузы , колледжи , Нижнетавдинский район , профессии , учеба

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