Жителям Тюменской области предлагают совершить видеоэкскурсию "Голоса наших предков"

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Видеоэкскурсию по итоговому проекту "Голоса наших предков: о ремёслах и традициях" предлагают посмотреть жителям Тюменской области его авторы.

Проект о ремеслах и традициях юга Тюменской области был реализован с августа по октябрь 2021 г. Итоговую выставку представили в Выставочном зале Тюмени 29 октября.

По словам автора проекта, директора Тюменского дома ремесел Натальи Денисовой, за время проекта жители четырех муниципалитетов о многом рассказали экспертам: о ремёслах, традициях, фольклоре, обычаях, праздниках.

"Всего этого не передать ни фотографиями, ни предметами, ни словами, но мы надеемся, что этот проект поможет вам по-другому посмотреть на то ценное и важное, что есть у каждого из нас: традиции наших предков. Голоса наших предков звучат на магнитофонных записях, в голосах внуков и правнуков, в старых пожелтевших письмах. Слушайте! Вспоминайте! Удивляйтесь!", - говорит она.

На финальной выставке проекта были продемонстрирована реконструкция этнографического материала старожилов и новопоселенцев Западно - Сибирского Заураль в исполнении детского фольклорного ансамбля "ЯрецЪ" ДШИ "Этюд", руководители Николай и Ярослава Мельниковы.

Звучали: вечерочная песня деревни Осиновка Исетского района "Это чьи таки девченочки идут?", протяжная песня "Что за садом" - село Осиновка Викуловского района, частушки "Сорок ёлок" из с. Шаблыкино Ишимского района. Юные артисты исполнили бытовой танец "Светит месяц", который эксперты проекта зафиксировали в с. Шаблыкино Ишимского района.

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Проект "Голоса наших предков: о ремёслах и традициях" реализуется при поддержке ООГО "Российского фонда культуры" в рамках нацпроекта "Культура".