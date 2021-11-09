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14 юных музыкантов из Тюмени, Екатеринбурга и Кургана вышли в финал областного конкурса "Солист оркестра"

Общество, 08:12 09 ноября 2021

kto72.ru | Фото: kto72.ru

14 юных музыкантов из Тюмени, Екатеринбурга и Кургана прошли в финал V Областного конкурса "Солист оркестра-2021" на лучшее исполнение произведения с Тюменским филармоническим оркестром. Это воспитанники ДШИ, студенты средних учебных заведений и заведений высшего профессионального образования, сообщает Тюменская филармония.

Список финалистов здесь.

Гала-концерт с участие финалистов начнется в филармонии 27 ноября, в 18 часов.

"Областной конкурс "Солист оркестра", который Тюменская филармония проводит в рамках национального проекта "Культура", регионального проекта "Творческие люди", стал ежегодным, а это значит, что ваш дебют с оркестром можем состояться уже следующей осенью. Ждём вас и верим в каждого, дорогие конкурсанты", - говорят организаторы конкурса.

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# конкурс , национальный проект Культура , Тюменская филармония

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