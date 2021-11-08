В Тюмени в поликлиниках и пунктах вакцинации работают 220 студентов-медиков

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

220 студентов–добровольцев Тюменского медицинского университета помогают врачам в поликлиниках и пунктах вакцинации в Тюмени. Волонтеры регулируют потоки горожан, заполняют документацию, работают с электронными базами данных. Студенты старших курсов ставят прививки, проводят осмотр пациентов перед вакцинацией, работают помощниками врачей-терапевтов. Все они привиты, сообщает вуз.

Для студентов-первокурсников волонтерство - ценный, интересный опыт. Ребята уверены, что даже работа с документами или в кол-центре будет полезна для них, как для будущих врачей. Первокурсница лечебного факультета Тюменского ГМУ Екатерина Колтышева записалась в добровольцы одной из первых и помогает в городской поликлинике №6. "Нагрузка на медицинский персонал возросла многократно: к коронавирусной инфекции добавился и сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Кроме того, много медиков задействовано в вакцинации населения", – пояснила студентка.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Студентка пятого курса лечебного факультета Тюменского ГМУ Елена Пепплер помогает врачам Областной клинической больницы №2. Летом она проходила здесь практику, хорошо знакома с персоналом и с ситуацией, сложившейся здесь в пандемию.

"Я провожу вакцинацию и помогаю медработникам с ведением регистра пациентов в электронной базе. Всем, кто еще не поставил прививку от COVID-19, настоятельно рекомендую это сделать в удобном для вас пункте вакцинации", - сказала она.

Среди добровольцев есть иностранные студенты. Помогая, они лучше осваивают русский язык и ближе знакомятся с системой российского здравоохранения, с работой амбулаторного звена.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

По словам студентки четвертого курса лечебного факультета Тюменского ГМУ, координатора направления волонтерской помощи медицинскому персоналу Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Татьяны Мартыновой, волонтеров для помощи медикам удалось набрать быстро, все 220 человек работают безвозмездно.

"Единственный минус в нашем деле – реакция некоторых людей, которые видят, что мы волонтеры и начинают делиться недовольством. Но мы успокаиваем их, говорим, что не собираемся делать ничего, что не умеем и с чем не справляемся", - пояснила она.

Волонтеры работают в медицинских учреждениях с 30 октября. Еще около 550 студентов и ординаторов Тюменского ГМУ трудоустроены в поликлиники и стационары города, в том числе, в "красные зоны" моноинфекционных госпиталей.