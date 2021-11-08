Светлана Касенова: от активности участия в переписи зависит бюджет Заводоуковского округа

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

От информации, собранной во время Всероссийской переписи населения, зависит дальнейшее бюджетное финансирование муниципального района. Об этом сообщила глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

"Нам сегодня действительно важно пройти перепись населения. Все наши программы, всё наше развитие, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги зависят от нашей активности в переписи", — отметила Светлана Касенова.

Глава муниципального района напомнила, что пройти перепись жители Заводоуковского городского округа могут самостоятельно на портале госуслуг либо при общении с переписчиком. Светлана Касенова подчеркнула, что все переписчики еженедельно сдают ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, случаев заболевания среди них выявлено не было.

По данным на 2 ноября, в Заводоуковском городском округе в переписи населения приняли участие 81% жителей.

Напомним, что в ходе Всероссийской переписи населения будут получены сведения о социально-демографическом составе населения России: какие есть национальности, какими языками владеют, чем заняты люди, какие источники средств для существования у них есть. Сведения будут использоваться для разработки программ социально-демографического развития.

Влада Нерадовская