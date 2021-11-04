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Максим Шереметьев: перепись населения даст государству статистику, необходимую для социальных программ

Общество, 16:28 04 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О пользе переписи населения для граждан и о собственном опыте заполнения анкеты на госуслугах рассказал обозревателю информагентства "Тюменская линия" руководитель Союза отцов Тюменской области, лидер программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев.

По его словам, пройти перепись - хорошее дело, потому что статистические данные помогут государству заблаговременно планировать какие-то изменения в социальной сфере, например, строительство новых школ, больниц или дорог. Он привел в качестве насущной проблемы микрорайон "Тюменская слобода", где школы оказались недостаточно вместительными для того количества детей, которые живут в этой части города, а также упомянул о "пробитии" новых дорог, которыми в Тюмени пытаются разгружать транспортные артерии. Если бы в распоряжении властей были актуальные данные по конкретным территориям городов, они могли бы делать это более заблаговременно, уверен общественник.

"Перепись населения, особенно в дистанционном формате - это возможность людям самим дать статистическую информацию и облегчить государству работу, а потом уже спрашивать, почему что-то не делается. Например, почему не строится детский садик в конкретном районе? А где власти возьмут данные, что конкретно здесь живет много семей с маленькими детьми, тем более если они арендуют там жилье, а не прописаны? Какая миграция населения идет в рамках не только одного населенного пункта, а в рамках конкретного района? Поэтому необходимо собирать эти данные, и, возможно даже более часто, чтобы оперативнее корректировать все социальные программы", - подчеркнул Максим Шереметьев.

Удобство госуслуг как платформы для заполнения анкеты тюменец также оценил высоко. Он смог пройти перепись, находясь в командировке в другом регионе России. "Здорово, что я могу сделать все онлайн, но если бы я даже был дома - учитывая ситуацию с коронавирусом, я бы не хотел, чтобы какие-то люди приходили ко мне в квартиру, я стараюсь семью свою оградить от лишних контактов. Возможность дистанционно все сделать - огромный плюс, надеюсь, в будущем подобные мероприятия будут проводить с упором на онлайн-формат, без траты дополнительных ресурсов на людей-переписчиков, а средства направлять на социальные потребности граждан и решение их проблем", - выразил мнение Максим Шереметьев.

Дарья Казакова

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# Всероссийская перепись населения , госуслуги , коронавирус , Максим Шереметьев

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