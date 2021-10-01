Евгений Воробьев: участвуя во всероссийской переписи населения, мы создаем портрет нашей страны

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская перепись населения позволит государству скорректировать курс развития страны, опираясь на потребности людей, уверен председатель координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев.

"Имея точные сведения о том, где и сколько проживает людей, их возраст, государство может планировать строительство детских садов, школ, больниц, спортивных площадок и других объектов социальной инфраструктуры. Информация о переездах людей в поиске подходящей работы, поможет реализовать новые программы по созданию рабочих мест в регионах. Сведения о национальном составе населения сориентируют органы государственной власти на поиск более точных решений в сфере этнокультурного развития народов, живущих в Тюменской области и в нашей стране в целом", - уточнил он.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года. В Тюменской области в ее организации и проведении задействовали более 2 тыс. 800 переписчиков, 450 контролеров и 280 волонтеров. В Тюмени создано 233 переписных участка.

"Мы вместе создаем портрет нашей страны и от того насколько точным он будет, зависит от каждого из нас", - добавил Воробьев.

Жители Тюменской области могут также пройти перепись онлайн. Для этого необходимо иметь подтвержденную или стандартную учетную запись в ЕСИА: в аккаунте должны быть указаны данные СНИЛС и паспорта.

Все данные собираются в обезличенном виде, а после заполнения опросного листа на указанную личную почту придет QR-код, который нужно будет показать переписчикам. Такой же код будет сохранен в личном кабинете. Заполнить анкету на портале можно до 8 ноября 2021 года. Всего нужно будет ответить на 33 вопроса.